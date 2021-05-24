رفعت شعار «شكرًا».. مسيرة بالسيارات في غزة بالأعلام المصرية

يستقبل معبر رفح البرى، اليوم، نحو ٦٤٥ فلسطينيًا قادمًا من قطاع غزة، من الأسر والطلاب والمرضى، وسط تسهيلات كبيرة فى إتمام إجراءات السفر، وارتفاع عدد الحافلات العابرة لاستقبال أكبر عدد من الفلسطينيين، مع استمرار نقل جرحى التصعيد الإسرائيلى الأخير لتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية.

كما تكثف مصر تحركاتها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، مع تسريع خطوات البدء فى إعادة إعماره، بالتزامن مع استمرار دخول شاحنات المساعدات المصرية.

من جانبها، نظمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين فى قطاع غزة المحاصر، أمس، مسيرات كبيرة تحمل شعار «شكرًا مصر»، تعبيرًا عن تقديرها المبادرة المصرية بإعادة إعمار القطاع، وإرسال قوافل مساعدات عبر معبر رفح.

وشهدت المسيرات إقبالًا متزايدًا من الفلسطينيين الموجودين فى قطاع غزة، وحملوا الأعلام المصرية، سواء فى الشوارع أو فى سياراتهم، ورددوا هتافات شكرًا لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكذلك نظم الفلسطينيون فى غزة مسيرة أخرى بالأعلام، أمس، انطلقت من ساحة الكتيبة «حديقة الأزهر» غرب القطاع، واتجهت لعدة أحياء منها الرمال وتل الهوا والساحة، وذلك برعاية الجالية المصرية فى غزة.

وتضمنت تلك الفعالية السير بالأعلام المصرية فى أهم الأماكن الموجودة داخل غزة، معربين عن بالغ شكرهم لما تقدمه مصر من مساندة ودعم فى جميع المجالات.

يأتى ذلك فيما قالت مصادر فلسطينية، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن حركة «حماس» لن تمانع فى أن تكون السلطة الفلسطينية ضمن مسار إعادة الإعمار فى القطاع، لافتة إلى أنه تم بحث ذلك خلال اللقاءات مع الوفد المصرى.

وقالت مصادر أخرى لقناة «العربية» إن اللقاءات المصرية فى قطاع غزة بحثت تشكيل لجنة دولية، تضم مصر، لإعادة إعمار القطاع، مع الرقابة على الأموال المخصصة لذلك، والعمل على عقد اجتماعات فى القاهرة لإجراء مباحثات حول وجود هدنة دائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة.

على الجانب الآخر، وقّع بينى جانتس، وزير الجيش الإسرائيلى، أمس، على ٥ أوامر بحجز ومصادرة معدات «مزدوجة الاستخدام» لعدم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر «كرم أبوسالم»، قائلًا إنه كانت هناك محاولات لتهريب هذه المعدات إلى داخل القطاع قبل التصعيد العسكرى الأخير بعدة أيام، وإنها كانت مخصصة لخط إنتاج الذراع العسكرية لحركة «حماس».

كما قرر «جانتس»، وفقًا للقناة العشرين فى التليفزيون الإسرائيلى، مصادرة ذهب تفوق قيمته مليون شيكل «ما يزيد على ٣٠٠ ألف دولار أمريكى» كان مقررًا نقله من القطاع إلى الضفة الغربية، مع الإشارة إلى أن «حماس» تسعى لتمويل أنشطة عسكرية فى الضفة.

وأكد أنه سيجرى إدخال المستلزمات الإنسانية الأساسية فقط إلى غزة، مع عدم السماح بتوسيع مساحة الصيد فى بحر القطاع لحين عودة الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى «حماس».