«الاتصالات»: 177% نمو مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة خلال يناير

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مايو الجاري، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1609 نقاط خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 833 نقطة عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 776% وشهري 177% بعد أن سجل في ديسمبر الماضي نحو 1432 نقطة.

وأكد التقرير أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2170 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13177 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة.

وتراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.28%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.6%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.15%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.37%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعا خدمات النقل والشحن والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.97%، 0.35%، على التوالي.