نزيل بسجن المنيا يناشد الداخلية للإفراج الصحي لإصابته بعجز بصري (فيديو)

ناشد نزيل كفيف وزارة الداخلية للإفراح عنه نظرًا لما يعانيه من عجز بصري بعد الكشف عليه فى عدة مستشفيات تم تشخيص حالته المرضية بعجز تام فى الإبصار، قائلاً إنه تم نقله الى مستشفى ليمان طره للكشف على بصره حيث تم عرضه على الطب الشرعى فى مشرحة زينهم، ولم يقصر أحد فى علاجه أو رعايته:"كل اللي بطلبه مساعدتى للحصول على قرار إفراج صحى نظرًا لحالتى الصحية وصعوبة قضاء حاجتى بمفردي دون مساعدة".



ونظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم، زيارة لوفد حقوقى وممثلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى سجن المنيا؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.



وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادى النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.



كما تستهدف الاطلاع على برامج الاعداد والتدريب المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج؛ وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق - في تصريح على هامش الزيارة - إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باطلاع المنظمات الحقوقية، ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية على حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية، والوقوف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء.