بريطانيا تطالب شركات الطيران بتجنب التحليق فوق المجال الجوي البيلاروسي

أمر وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم، شركات الطيران بتجنب التحليق فوق المجال الجوي البيلاروسي، وذلك على خلفية قيام سلطات بيلاروسيا باعتراض طائرة ركاب وإجبارها على الهبوط واعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وقال شابس، في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الإثنين: “عقب تحويل المسار القسري لطائرة شركة (ريان إير) إلى مينسك أمس، وجهت هيئة الطيران المدني البريطانية بأن تطلب من جميع شركات الطيران تجنب المجال الجوي البيلاروسي للحفاظ على أمان الركاب، كما علقت أيضا رخصة عمل طيران بيلافيا (البيلاروسي)”.



كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد وصف- في مجلس العموم البريطاني- اعتراض الطائرة بأنه اعتداء صادم على الطيران المدني.

يشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة "ريان إير" البريطانية كانت تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا، وعلى متنها 171 راكبا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجوّ البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبُت لاحقا أنه إنذار كاذب، حسب مينسك.

واعتُقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش البالغ من العمر 26 عامًا في مطار مينسك.

وكان قد تحويل مسار طائرة أخرى تابعة لشركة رايان أير متجهة من اليونان إلى ليتوانيا، إلى بيلاروسيا لعدة ساعات، يوم الأحد، بينما قال نشطاء إنه تم القيام بذلك لاعتقال صحفي معارض على متنها.

واتهمت الدول الأوروبية بيلاروسيا بممارسة "إرهاب الدولة".

وتم اعتقال المحرر السابق لمجموعة نكستا، رومان بروتاسيفيتش، قبل السماح للطائرة باستئناف رحلتها.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية: إن طائرة ميج- 29 رافقت الطائرة إلى مينسك بسبب الخوف من وجود قنبلة، لكن لم يتم العثور على متفجرات.

وهبطت الطائرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجهتها الأصلية، الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي، متأخرة أكثر من سبع ساعات عن موعد وصولها المقرر.

واستدعى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، السفير البيلاروسي لدى الاتحاد، ألكسندر ميكنيفيتش؛ للاحتجاج على حادث إجبار طائرة راين آير على الهبوط في مطار مينسك، واعتقال الصحفي والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له: إنه تم استدعاء سفير بيلاروسيا إلى الاتحاد ألكسندر ميكنيفتش، بناء على طلب للممثل الأعلى للسياسية الخارجية جوزيب بوريل، للاحتجاج على الخطوة غير المقبولة التي اتخذتها السلطات البيلاروسية، وإجبارها طائرة مدنية على الهبوط اضطراريا في مينسك، واعتقال راكب من على متنها، وهو الصحفي والناشط المستقل رومان بروتاسيفيتش.

وأضاف الاتحاد: تم إبلاغ السفير بإدانة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الصارمة لهذا التحرك الذي اتخذته سلطات بيلاروس، والذي عرض حياة الركاب وطاقم الطائرة إلى الخطر.