«شاكوش» يمدح جورج وسوف: «اتربيت على طربك»

أحيا المطرب الشعبي حسن شاكوش، وسلطان الطرب المطرب جورج وسوف، حفلًا غنائيًا خلال الأيام الماضية في جمهورية بنما، ضمن فاعليات مهرجان Vaganza Nights.

ونشر «شاكوش»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» صورة له برفقة المطرب السوري جورج وسوف، وعلق عليها قائلًا: «سلطان الطرب، التاريخ، زادني شرف أننا كنا موجودين في حفلة واحدة، وأنا اتربيت على صوتك وطربك».

حسن شاكوش وجورج وسوف

شارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، وهم: «النجم عاصي الحلاني، فارس كرم، سيف نبيل، محمد عساف، غي مانوكيان، هادي خليل، الوليد الحلاني، ليال عبود، هادي أسود، سارينا كروس، حسن شاكوش، وديع الشيخ، مجد موصلي، كريم نور، وباميلا نون».

آخر أعمال حسن شاكوش الغنائية

قررت قناة مزيكا، السبت، تأجيل طرح أحدث كليبات المطرب الشعبي ومغني المهرجانات حسن شاكوش التي تحمل عنوان «حبيبتي»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» وقناتها الفضائية، وتشاركه في الفيديو كليب ياسمين رئيس، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وما يحدث بغزة من الاحتلال الصهيوني.

وكان حسن شاكوش قد طرح الأغنية خلال الفترة الماضية وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة وأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك قررت شركة مزيكا إنتاج فيديو كليب للأغنية وتصويرها في أحد الاستديوهات الخاصة بها نظرًا لنجاحها الكبير.

«حبيبتي» من إخراج هادي الباجوري، وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد صرحت خلال الفترة الماضية عن تعاونها في كليب مع الفنان حسن شاكوش، من إنتاج شركة مزيكا، الأمر الذي أثار فضول جمهورها لمشاهدة العمل الذي يجمعها مع مطرب المهرجانات، خاصة بعد نجاحها في شخصية «فاتن الحرفوش» بمسلسل «ملوك الجدعنة».

من جانب آخر، شارك «شاكوش» في السباق الرمضاني الماضي بتتر مسلسل «أحسن أب» من بطولة الفنان على ربيع، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، من تأليف أحمد محيي، ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.