الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تكنولوجيا المعلومات»: مصر أمامها فرصة واعدة في صناعة التعهيد والكول سنتر

الكول سنتر
الكول سنتر

كشف وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات (CIT) باتحاد الصناعات المصرية أن صناعة التعهيد واعدة في مصر ويمكن أن تجذب استثمارات كبيرة بعد أن احتلت مصر المركز 15 من بين 60 دولة على مستوى العالم في مؤشر مواقع الخدمات العالمية الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021.

وتابع رئيس الغرفة، لـ"الدستور"، أن هذه الصناعة توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب يمكن أن تصل إلي نصف مليون فرصة خلال العامين المقبلين مشيرا الي ان التقرير يؤكد تفوق مصر علي الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باعد ان حصلت علي نسبة 5.62 % من المؤشر، منفوقة علي تركيا والتي جاءت في المرتبة 26.

وقال جاد إن صادراتنا التكنولوجية مرشحة أن تصل لـ5 مليارات دولار خلال 2021-2022 بعد نمو صناعة التعهيد والكول سنتر والدعم الفني التي تستحوذ علي 60 % من اجمالي الصادرات الرقمية لمصر مؤكدا علي ان توافر الكواد البشرية المدربة واللغات والتنوع البشري والموقع الجغرافي وتوسط مصر دول المنطقة سيؤدي الي نمو كبير في صناعة التعهيد وخدنات الاتصال للغير.

صناعة تكنولوجيا المعلومات التعهيد مصر الصادرات التكنولوجية 2021 الاستثمارات

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