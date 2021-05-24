عميد النانو تكنولوجي يكشف لـ«الدستور» شروط التقديم ونظام الدراسة بالكلية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بمقرها بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، كأول كلية للنانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط تتخصص في عدة علوم بينية وتجمع تحت سقف واحد تقنيات حديثة مكلفة وباهظة، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين وتنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

وقال عميد كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة، إن الكلية تعتبر الأولى من بين الكليات العملية بجامعة القاهرة التي تعتمد كليًا على الإدارة الرقمية لنظم المعلومات والمخازن والدراسات العليا، مشيرًا إلى أن برامج الكلية تتضمن مجموعة من التخصصات هى: برنامج ماجستير العلوم في تقنيات التصنيع النانو تكنولوجي (هندسة النانو)، ويهدف إلى تأهيل المتقدم لدراسة علوم النانو في مجالات التطبيقات الهندسية والصناعية، وبرنامج ماجستير آخر في علوم النانو تكنولوجى الحيوية، ويهدف إلى تأهيل خريجين لدراسة تطبيقات تكنولوجيا النانو في المجالات الحيوية والطبية، بالإضافة إلى برنامجين للدبلومات المهنية هما: برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وبرنامج دبلوم النانو تكنولوجي فى تقنيات البيئة للوقاية والترميم.

أوضح حسين، لـ"الدستور"، أن نظام الدراسة بالكلية تكون بنظام الساعات المعتمدة لجميع البرامج العلمية وتكون الدراسة والامتحانات باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن القواعد العامة للقبول بالكلية هى "الحصول على درجة البكالوريوس، وفقا للتخصص، من إحدى الكليات العملية بمصر أو على درجة معادلة لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها، استيفاء الطالب لجميع المستندات المطلوبة والتي تحددها الكلية - يقدم الطالب موقفه من التجنيد مع الإلتزام بالقواعد المنظمة في هذا الشأن والمنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات - موافقة جهة العمل الحكومية على دراسة الطالب للدرجة المتقدم لها - سداد الرسوم الدراسية المقررة بداية كل فصل دراسي كشرط لقبول التسجيل بالفصل الدراسي المعني - يجوز لمجلس الكلية أن يقترح إضافة شروطا أخرى يراها ضرورية لقبول باحثين جدد، بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات، وكذلك تحديد عدد الباحثين المقبولين حسب الإمكانات المتاحة بالكلية، وكذلك قواعد المفاضلة بين المتقدمين طبقا لخطة سنوية معتمدة".

وكشف عميد كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة، الشروط الخاصة للقيد والتسجيل بالكلية وهى كالتالي:

- الدبلومات "استيفاء الشروط والقواعد العامة المذكورة".

- برامج الماجستير "يجب أن يستوفي المتقدم للقيد والتسجيل للدراسة ببرامج الماجستير أحد الشرطين التاليين وعلى أن ألا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد أو (+C):

1- الحصول على تقدير عام (+C) أو متوسط تراكمي عام (2.31) أو تقدير عام (جيد) على الأقل بمرحلة البكالوريوس ويستثنى من ذلك الوافدين حيث يمكن قبولهم بتقدير عام مقبول وفقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۲/۱۱/۱۰، بشرط دراسة بعض المواد التكميلية التالية: (Quantum) و (General physics) وما يقترحه القسم العلمي من مواد أخرى، ويعتمدها مجلس الكلية، ويقرها مجلس الجامعة، على أن يتم إجراء تنسيق داخلي بين الطلاب المتقدمين، وبما يتفق مع الطاقة الاستيعابية للكلية.

2- الحصول على تقدير عام (+C) أو تقدير عام (جيد) على الأقل بدبلوم الدراسات العليا من كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا - جامعة القاهرة.

- اجتياز امتحان الـ TOEFL أو ما يناظره بما لا يقل عن درجة خلال فترة القيد والتسجيل للبرنامج.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت، إنه حان الوقت للتوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الكلية الجديدة تهدف إلى استخدام التعليم التكنولوجي في إجراء البحوث المبتكرة التي تدعم معرفة واسعة وجديدة للطلاب واستخدام هذه المعرفة لتحقيق الفائدة المرجوة منها لصالح المجتمع.

أضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية الوليدة تمتلك 20 معملا موزعا على 4 أدوار، و127 جهازا معمليا، و24 جهاز حاسب آلي، و45 جهاز لاب توب، وحاسوب فائق السرعة الأكبر في مصر، وبها 20 باحثا ومحاضرا و25 موظفا وفنيا.

وأكد الخشت، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي ستقوم بسد حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والأفريقية، وأن خريجي الكلية سوف تتاح لهم فرص عمل جيدة بعد انتهاء دراستهم مباشرة، حيث لاتزال السوق المحلية والإقليمية في مجال منتجات المواد النانوية بكرًا، مشيرًا إلى أن خريجي الكلية ستكون أمامهم الفرصة للتدريب في أكبر معامل لتحضير وقياس خواص ووصف مواد النانو، وهو المركز المصري لتكنولوجيا النانو الذي تحتضنه الكلية، كما ستتاح لباحثى برامج الكلية فرص للعمل في مجالات صناعة المواد المستخدمة في السيارات، وصناعة الطائرات، وصناعة الإلكترونيات وأشباه المُوصلات، والصناعات الدوائية، وصناعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من الصناعات الحديثة التي سوف تحدث فيها تكنولوجيا النانو طفرة علمية وتطورًا هائلًا، إضافة إلى فرص للعمل كباحثين وعلماء متميزين في شتى مجالات البحوث الأكاديمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن من الأهداف المستقبلية للكلية هو استحداث عدد من الوحدات والمعامل والبرامج، منها وحدة لإدارة المشروعات وتطويرها، ووحدة إنتاج صناعي، ووحدة صيانة أجهزة ومعايرة، ووحدة لإدارة الحاسوب فائق السرعة، ووحدة ضمان جودة المعامل والأجهزة، ومعامل للحفظ و الترميم، وبرامج الدكتوراه للتطبيقات الصناعية والبيئية.