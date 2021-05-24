الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

140 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء 3 مدن جديدة

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التكلفة الإجمالية لتطوير شبكات توزيع الكهرباء المدن الجديدة فى كل من «العاشر ، بدر ، والشروق» التابعة لشركة القناة في الفترة من 2014 حتى 2021  بلغت نحو 140 مليون جنيه.

140 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء «العاشر - بدر - الشروق»

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 

وفى نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كل من العاشر، بدر، الشروق والمناطق المحيطة بهم والتى تتضمن حوالى 5 مركز وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 300 ألف مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 140 مليون جنيه  كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :
-   10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
-  2210 سكينة هوائية جهد متوسط.
-  2020 عامود هوائى جهد متوسط .
-  100  كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  20  كم كابلات أرضية جهد منخفض   .
-  50 صندوق توزيع جهد منخفض . 
وشدد  شاكر على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، موضحا أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكداً أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

تطوير شبكات توزيع كهرباء الكهرباء محطات

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