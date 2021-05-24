ضبط كميات من الدقيق المدعم بمخبز سياحي بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط دقيق مدعم بأحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة و التي أسفرت عن الآتى:

ضبط 13 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 650 كجم داخل أحد المخابز السياحية، وتم تحرير محضر حيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على أموال الدعم المقررة من قبل الدولة للمواطنين، و خاصة الدقيق المدعم لعدم تسريبه إلى السوق السوداء.

وكان قد شدد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على متابعة الأسواق والمخابز، من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية و إعلان الأسعار، وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، والمرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

كما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها.