الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط كميات من الدقيق المدعم بمخبز سياحي بالإسكندرية

ضبط كميات دقيق مدعم
ضبط كميات دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط دقيق مدعم بأحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة و التي أسفرت عن الآتى:

ضبط 13 شيكارة دقيق مدعم  زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 650 كجم داخل أحد المخابز السياحية، وتم تحرير محضر حيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم.  

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على أموال الدعم المقررة من قبل الدولة للمواطنين، و خاصة الدقيق المدعم لعدم تسريبه إلى السوق السوداء.

وكان قد شدد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على متابعة الأسواق والمخابز، من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية و إعلان الأسعار، وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، والمرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

كما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها.

ضبط دقيق مدعم الإسكندرية مخابز السوق السوداء حملات التموين

الأكثر قراءة

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الأمريكى تطورات سد النهضة ويؤكد تمسك مصر بحقوقها

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم