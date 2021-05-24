الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

فوزي عبدالجليل يدعو تجار الأدوات الصحية بالتبرع والمساهمة فى إعمار غزة

فوزي عبدالجليل رئيس
فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية

أكد فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أنهم على استعداد للمشاركة في المبادرة الرئاسية لإعمار غزة، لافتًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية يجري اتصالات مكثفة بأعضاء الشعب والغرف التجارية للتكامل مع مبادرة الرئيس السيسي لتقديم مصر 500 مليون دولار لصالح عملية الإعادة. 

ودعا عبدالجليل، منتسبي الشعبة للتبرع والمشاركة في المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة. 

وقال إن الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص تلقوا خبر المبادرة بترحيب كبير، لافتًا إلى أنهم رهن إشارة القيادة السياسية، للمساهمة في إعادة إعمار غزة وإقامة مشروعات البنية التحتية والمقاولات.

كان إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، قد أشار إلى أنه تم التواصل مع الغرف في المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار.

غرفة القاهرة التجارية شعبة الأدوات الصحية المبادرة الرئاسية لإعمار غزة السيسي مجتمع الاعمال اتحاد الغرف التجارية غزة

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