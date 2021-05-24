الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة الآلات: حريصون على المشاركة فى مبادرة السيسى لإعمار غزة

إعادة إعمار
إعادة إعمار

 أكد حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن مجتمع الأعمال المصري لديه من الخبرة والمقومات البشرية والصناعية الكافية للتوجه خارج مصر لإعمار الدولة العربية أبرزها قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فضلاً عن إعادة إعمار ليبيا والعراق، بالتزامن مع التوسع في المشروعات القومية. 

وشدد العجواني، في بيان الإثنين، على أن القطاع الخاص حريص كل الحرص على دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح مبادرة إعمار غزة، داعيًا قطاع العدد والآلات، لدعم المبادرة. 

وقال إن الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر في نفس الوقت، مثنيّا على الجهود الوطنية الكبيرة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي. 

في وقت سابق، أكد إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد، أن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات والذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكل أنحاء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس لدعم أشقائهم فى قطاع غزة فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كل المبادرات.

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