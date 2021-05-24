السجن 3 سنوات لصاحب مصنع ملابس لتعاطي المخدرات أثناء القيادة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مصنع ملابس بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين نشأت محمد سالم، وخالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات خالد محمد حسين.

ترجع أحداث القضية رقم 2843 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة للمرور ضبط المتهم في حملة مرورية ثبت تعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة بالطريق العام دائرة القسم.

كانت الإدارة العامة لإدارة المرور قامت لحملة مرورية بالطريق العام بدائرة العامرية اول وخلال الحملة استوقفت المتهم م. ه. م، 29 سنة، صاحب مصنع ملابس، وبفحص تراخيص المركبة الملاكي خاصته تبين علي المتهم علامات الريبة والشك وتلثم بالحديث مع الحملة فاشتبه في تعاطيه المواد المخدرة وبإجراء تحليل كاشف الاستدلالي تبين من العينة تعاطيه المخدرات لمادة الحشيش فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفي عطية درويش، والمستشار أحمد محمد عزت.

ترجع احداث القضية رقم 2162 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة للمرور ضبط سائق في حملة مرورية اثبت تعاطية المواد المخدرة أثناء القيادة بالطريق العام دائرة القسم.

كشفت الإدارة العامة لإدارة المرور قامت لحملة مرورية بالطريق العام بدائرة العامرية ثان، أثناء الحملة استوقفت المتهم ع.ف.ع، 28 سنة، سائق سيارة، أجرة وبفحص تراخيص المركبة خاصته تلثم المتهم بالحديث مع الحملة فاشتبه في تعاطية المواد المخدرة وبإجراء تحليل كاشف الاستدلالي.

تبين من العينة تعاطيه المخدرات لمادة الحشيش فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة مهندس وسائق بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 30625 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهمين بحيازة كيلو إلا ربع من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "م.م.ال، مهندس ميكانيكي بالمملكة العربية السعودية، ومقيم ارض المحمرة و" ع.م.م" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليهما عقب تواجدها داخل سيارة ملاكي وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد 50 لفافة تزن حوالي 740 جراما لمخدر الهيروين وكذلك ميزان رقمي ومبالغ مالي وهاتفين محمولين؟

وبمواجهتهما اقرأ بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والميزان في عملية وزن المواد المخدرة والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة في عملية الترويج، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.