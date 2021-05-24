الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ25 مليون جنيه.. استكمال رصف الطرق الداخلية بمركز أبو كبير بالشرقية

رصف الطرق
رصف الطرق

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع السلام (المحلج) لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 8 / 11 /2020 وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 8 / 4 / 2021  بتكلفه إجمالية بلغت مليون و616 ألفا 950 جنيها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%.

كما أشار رئيس المركز أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شوارع (السيد البنوى والملاريا والمعهد الديني) حيث بدء تنفيذ أعمال الرصف 11 /2020 وتم الانتهاء من الأعمال في 3 /2021 وبتكلفه بلغت 729 ألفا و500 جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت 100%.

كما أنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق هربيط لربط مراكز (أبو كبير - الإبراهيمية – ديرب نجم – ههيا – كفرصقر) حيث إنه تم بدء تنفيذ الأعمال في 1 / 7 /2021 وتم الانتهاء  في 31 / 12 /2020  بتكلفه بلغت 21 مليونا وبنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف رئيس المركز انه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع النقراشي، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف في 15 / 12 /2020 وتم الانتهاء في 15 / 5 /2021  وبتكلفه وصلت مليون و789 ألف و892 جنيها وبنسبة تنفيذ 85%.

محافظ الشرقية رصف الطرق رصف شارع أعمال رصف فتح الطريق الإنتهاء من أعمال المحددة الان رصف طريق

الأكثر قراءة

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

الأمم المتحدة تدعو إلى اعتماد اقتصاد حرب لمواجهة كورونا

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: إنهم يسرقون مصر عيني عينك.. قليل من الحياء يا نفيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية