بـ25 مليون جنيه.. استكمال رصف الطرق الداخلية بمركز أبو كبير بالشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع السلام (المحلج) لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 8 / 11 /2020 وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 8 / 4 / 2021 بتكلفه إجمالية بلغت مليون و616 ألفا 950 جنيها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%.

كما أشار رئيس المركز أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شوارع (السيد البنوى والملاريا والمعهد الديني) حيث بدء تنفيذ أعمال الرصف 11 /2020 وتم الانتهاء من الأعمال في 3 /2021 وبتكلفه بلغت 729 ألفا و500 جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت 100%.

كما أنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق هربيط لربط مراكز (أبو كبير - الإبراهيمية – ديرب نجم – ههيا – كفرصقر) حيث إنه تم بدء تنفيذ الأعمال في 1 / 7 /2021 وتم الانتهاء في 31 / 12 /2020 بتكلفه بلغت 21 مليونا وبنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف رئيس المركز انه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع النقراشي، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف في 15 / 12 /2020 وتم الانتهاء في 15 / 5 /2021 وبتكلفه وصلت مليون و789 ألف و892 جنيها وبنسبة تنفيذ 85%.