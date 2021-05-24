الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على تدعيم المناطق المحرومة بالزقازيق بخطوط الأرضي والإنترنت

اللجنة
اللجنة

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا اليوم، بشأن مناقشة عدد من الطلبات، وفي مقدمتها طلب الاقتراح المقدم من النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، والخاص بتغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.

 

 جاء ذلك بحضور النائب محمد حمدي دسوقي، والنائب محمد حمدي، وكيلا اللجنة، والنائب هشام حسين أمين سر اللجنة، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة مها فرغلي مدير عام شركة المصرية للاتصالات بالشرقية. وقالت النائبة في طلبها، إن أغلب أهالي قرى وتوابع مركز الزقازيق تعاني من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلي عدم تواجد خطوط التليفون الأرضي ببعض القرى وتوابعها، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وعزلهم عن العالم الخارجي.

 

 وأشارت مروة هاشم، إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح لزاما توفير كافة الوسائل التي تساهم في استغلال التكنولوجيا أفضل استغلال لتسهيل حياة المواطنين. وأضافت النائبة أنه خلال الزيارات الميدانية للمدارس بالقري، وجدت العديد من الشكاوي بعدم توافر خدمة الإنترنت بمعظم قرى ومدارس المركز، مؤكدة أن سوء خدمة الاتصالات والإنترنت له تأثيرات سلبية كذلك على العملية التعليمية في ظل المنظومة الجديدة والاعتماد بشكل أساسي التعليم عن بعد "أون لاين"، لا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا. 

 

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدراسة الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها، وخصوصاً توفير محطات تقوية للشبكات المختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح الأهالي. وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على تغطية وتدعيم المناطق المحرومة بالقرى والعزب والتوابع مركز الزقازيق ومدارسها بخطوط الهاتف الأرضي وخدمة الإنترنت لخدمة المواطنين في مركز الزقازيق وأبنائنا الطلاب وخاصة طلاب الثانوية العامة في ظل منظومة التعليم الجديدة، ولاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا.

مصر مدارس المصرية للاتصالات مجلس النواب محافظ الشرقية التليفون الأرضي

الأكثر قراءة

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

الأمم المتحدة تدعو إلى اعتماد اقتصاد حرب لمواجهة كورونا

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: إنهم يسرقون مصر عيني عينك.. قليل من الحياء يا نفيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية