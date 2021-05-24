الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة البيئة: سجلنا بيانات 5 آلاف عامل بجمع القمامة لتقنين أوضاعهم

المجلس
المجلس

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة، وذلك لتقنين أوضاعهم، وذلك بعد طمأنة هؤلاء العاملين بمدي الحاجة إليهم وأن الحياة ستصبح جهيم بدون جهودهم.

 وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، إلى قيام الوزارة بالحديث مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وكذا بحث مسألة وضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي مع وزارة التضامن . 

ولفتت الوزيرة، إلى أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة أنشئت عام 2019، وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين والتي بذلت جهدا كبيراً وحققت نجاحاً حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بنيها شكاوي لا تخص الوزارة لكن يتم إرسالها للجهة المعنية. وأضافت وزيرة البيئة، أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى أعقبها الصرف الصحي، والثالث الترع ثم التلوث الهوائي. 

وتابعت ياسمين فؤاد، أنه في مجال المخلفات عملت الوزارة علي مشروع القانون تنظيم إدارة المخلفات والذي أقره مجلس النواب وصادق عليه الرئيس، والتي تضمنت منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تلوث الهواء كانت مشكلة كبيرة في القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء المشكلة، وبالفعل تم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة. 

وأضافت فؤاد، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، وصلنا الى تنفيذ ١٠٩ محطة رصد تنقية هواء، الا ان وجود محطات بدون تحليل بيانات ليس له نتيجة، وهو مانسعى لتنفيذه حاليا. 

وأوضحت بالنسبة لمنظومة المخلفات، فان ٢٣ في المائة من المخلفات الصلبة بالجمهورية تقع في القاهرة الكبرى. وحول شكاوى المواطنين، أشارت إلى تلقى الوزارة، شكاوى كبيرة بشأن الصرف الصناعى وتابعت، بالنسبة لمشكلة تلوث الهواء، نجحنا في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، فمنذ سنتين لم تعد تلك الأزمة، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين.

قانون وزارة الصرف الصحي المواطنين القوى العاملة

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