جوجل تختار الشاب عبدالرحمن سفيان كخبير تقييم لتمثيل مصر فى كاليفورنيا

أعلنت مؤسسة جوجل العالمية اختيار الشاب المصري عبدالرحمن سفيان لتمثيل مصر في الاجتماع السنوي لخبراء التقييم على خرائط جوجل من جميع أنحاء العالم، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي والذي تقرر إقامته في 16 من أكتوبر هذا العام.



وجاء في بيان لشركة جوجل أنه وقع الاختيار على الشاب المصري عبدالرحمن سفيان، حيث تميز بأنه صاحب أكبر رصيد تقييمات في تطبيق خرائط جوجل ويصنف من أقوى 1% في العالم في خبراء التقييم من جميع أنحاء العالم، حيث بدأ سفيان منذ أكثر من 6 سنوات في نشر تقارير التقيمات على مواقع التواصل الاجتماعي عن المطاعم، والفنادق، والمسارح، والسينما، والحدائق العامة، والمتاحف في مصر وخارجها.



وقال الشاب المصري عبد الرحمن سفيان، إن فكرة تقييم الأماكن امتدت إلى المطاعم والأكل حينما شعرت أن أي مكان أريد أن أذهب إليه للطعام يجب أن أعرف عنه الكثير والكثير بداية من شكل المكان والمأكولات التي يقدمها والجودة والسعر وهل المكان عائلي أم شبابي، متابعا: "كنت حينما أزور مطعم أزور مجموعة من المطاعم الأخرى التي تعمل على تقديم نفس الأكل وذلك حتى أستطيع التقيم من خلال إستخراج ومعرفة الفوارق بين الأماكن والأكل الذى يقدمه من حيث الشكل والمضمون".



وأضاف عبد الرحمن سفيان: "أنني أرفض مبدأ المثل الذى يقول "اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش"، فلدي شغف كبير لمعرفة كل ما هو جديد في عالم المطاعم والأكل والأماكن بشكل عام وتقييم الأفضل، لدرجة أنهم أطلقوا عليا دليل المطاعم وأحيانا يصنفني البعض بموسوعة المطاعم العربية، فدائما أحاول معرفة تفاصيل أكثر عن المكان والأكلات التي يقدمها".



وتابع: "بعد ما وصلت إلى درجة من المعرفة بالأكلات والمطاعم المصرية والعربية اهتممت أكثر بمعرفة معلومات كثيرة عن المطاعم والأكلات المختلفة وخريطة الأكل في كل دول العالم لأن كل قارة ستجد أن فيها أكلات منتشرة فيها حسب ثقافتها وتاريخها".



وأشار "سفيان" إلى أن مصر بها أكلات كثيرة دخلت بيوت المصريين من تعاملهم مع الأجانب سواء الإيطاليين أو الإنجليز أو الفرنساوين، كما هناك أكلات أخذت اللمسات المصرية وأصبحت شيئا أخر غير الأكلة الأصلى في دولتها الأصلية.