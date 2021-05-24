الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. كيفية حل مشكلة السيستم والخروج من الامتحان (صور)

التابلت
التابلت

تساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن كيفية حل مشاكل السيستم أثناء امتحانات مايو التجريبية، حيث يتعرض بعض طلاب الثانوية العامة لمشكلات سقوط السيستم والخروج من الامتحان الإلكتروني، ويمكن حل هذه المشكلات التي تصيب الطلاب بالتوتر من خلال خطوات تنشرها «الدستور»:

 

ـ تقوم بفتح برنامج google chrome ثم نقوم  بالضغط على النقاط الثلاث بجانب شريط العنوان 

ـ ستظهر لنا قائمة منسدلة بها عدة اختبارات، نختار منها السجل history، سيقوم لفتح صفحة السجلات والمواقع التي تم تصفحها

ـ تقوم باختيار محو بيانات التصفح clear browsing data

ـ يقوم بالانتقال إلى صفحة آخري تختار من الأعلى كل الأوقات all time

ـ تختار محو البيانات clear data

 

أما لعمل المتصفح الآمن safe browsing

ـ تقوم بفتح برنامج google chrome 

ـ الضغط على النقاط الثلاث بجانب شريط العنوان

ـ تظهر قائمة بها عدة اختيارات، تختار الإعدادات settings

 ـ تحت تبويب الإعدادات  المتقدمة advanced تختار الخصوصية privacy

 ـ تبحث عن اختيار التصفح الآمن  وتقوم بإلغاء علامة التفعييل من أمامها.

 

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات أولياء الأمور بشأن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة.

 

وقال الوزير، عبر جروب طلاب وطالبات مصر: "لا يوجد سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة القادمة لأنها كلها اختيار من متعدد".

 

وكانت قد كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ما زالت تتابع المشكلات الناتجة عن الامتحان التجريبي الثاني للصف الثالث الثانوي، والذي بدأ أمس الأحد وسوف ينتهي غدًا الثلاثاء.

 

 وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يوجد تقارير يومية من المديريات عن المدارس التى تواجه مشكلات فى الشبكة أو السيستم للعمل على حلها.

 

وأكدت أن الوزارة تستعد لعقد امتحانات الثانوية العامة في 2300 مدرسة على مستوى الجمهورية ويتم تعديل وتهيئة الشبكات فيها حتى تكون آمنة دون مشكلات أو تعطل للسيستم، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا الامتحانات النهائية، والتي تبدأ فى 4 يوليو المقبل، في مدارسهم الأساسية.

 

واستعدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد الامتحان التجريبي الثاني للشهادة الثانوية، والذي بدأ الاحد الماضي الموافق 23 مايو الجاري.

 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات ستكون أيامها  23 و25 و27 مايو 2021، وهي امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.

 

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الطلاب سيتم دخولهم  على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الاسئلة أصغر، والهدف منها تجربة السوفت وير والتدريب على شكل الأسئلة. 

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إجابات الثانوية العامة اجهزة التابلت للثانوية العامة آخر قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية تصريحات طارق شوقي

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