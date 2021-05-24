الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمة بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين بالدقهلية

المتهمة بإدارة كيان
المتهمة بإدارة كيان وهمي للنصب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات)، لقيامها بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص " بالمنصورة واستغلال الكيان لممارسة النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجها لشهادات دراسية زاعمة منح الدارسين دورات تدريبية بتخصصات مختلفة وأن تلك الشهادات التى تمنحها للدارسين تمكنهم من العمل فى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) نظير حصولها على مبالغ مالية.

وعثر بمقر هذا الكيان بحضورها على (عدد من بيانات درجات بأسماء أشخاص مختلفة – ملفات إلتحاق بالكيان المشار إليه - عدد من إستمارات الإلتحاق بذلك الكيان–  مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الجامعى مستندات محافظة الدقهلية اجهزة الامن الأجهزة الأمنية دورات تدريبية النصب والاحتيال

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