الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير حكومي: تراجع مستخدمي الإنترنت عبر المحمول إلى 10 ملايين خلال يناير

انخفاض بمستخدمي الانترنت
انخفاض بمستخدمي الانترنت الموبايل

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مايو الجاري، عن حدوث انخفاض حاد في أعداد مستخدمي الانترنت عبر المحمول مقابل نمو كبير في حجم استخدام الانترنت المنزلي لاول مرة في حياة المصريين وهذا يؤكد اتجاه المجتمع لاستخدام البنية التحتية للدولة والتي استثمرت فيها نحو 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية مقابل تدني جودة خدمات الهاتف المحمول والانترنت الاسلكي عبر الموبايل.

وأشار التقرير، حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل انخفاض قدره نحو 10 ملايين مستخدم لاول مرة في تاريخ القطاع  خلال شهر يناير 2021 حيث سجل نحو  40.86 مليون مستخدم ، بمعدل تراجع 22.03 % شهريا ، مقارنة بنحو 52.40 مليون مستخدم خلال ديسمبر السابق عليه في حين سجل انخفاض سنوي قدره 3.41 % بعد ان سجل خلال  يناير 2020 نحو 42.30 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020.

الاتصالات 8.96 مليون مشترك بالانترنت المنزلي خلال شهر يناير الماضي 

أوضح التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بلغ نحو 8.96 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 7.24 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 23.84% بزيادة 1.72 مليون مشترك وشهري 1.68%، حيث سجل نحو 8.81 مليون مشترك في ديسمبر السابق عليه بزيادة 150 ألف مشترك شهريا.

وأكد التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول، بلغت 41.79 % بنهاية  يناير الماضي، مقارنة بنحو 44.20 % عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تراجع  سنوي 2.40 % وشهري 13.16%، حيث سجلت 54.95% في ديسمبر السابق عليه، وفي حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 57.3%، وفق مؤشرات الاستخدام للعام المالي الماضي.

850 الف مستخدم جديد لخدمات الانترنت عبر USB مودم 

ولفت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر «USB» مودم، سجل نحو4.19 مليون مستخدم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 3.61 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغت 15.94% بزيادة نحو 580 الف مستخدم ، وبمعدل نمو شهري بلغ 3.69%، بعد أن سجلت في ديسمبر نحو 4.04 مليون مستخدم بزيادة نحو 150 الف مستخدم شهريا.

وقال التقرير إن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 35.77%.

- الدلتا تستحوذ علي 34% من مستخدمي الإنترنت الأرضي.

وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبرى علي نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 34%، ثم الوجه القبلي بنحو 14% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.

الانترنت الموبايل
الانترنت الموبايل
مشتركي الانترنت
مشتركي الانترنت
مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات الانترنت المنزلي الموبايل مايو المصريين

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