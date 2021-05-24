الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

3 سبتمبر.. انطلاق الموسم الأخير من المسلسل الإسباني "lacasa de papel"

لاكاسا دي بابيل
لاكاسا دي بابيل

قررت الجهة المنتجة للمسلسل الإسباني العالمي “لاكاسا دي بابل lacasa de papel” انطلاق أولى حلقات موسمه الخامس والأخير على جزأين يبدأ الأول يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل على أن يبدأ الثاني 3 ديسمبر المقبل.

وكان مسلسل “لاكاسا دي بابل” حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات قياسية بمواسمه الماضية، حتى أنه أصبح الراعي الرسمي بأغنياته الشهيرة بجميع المنازل على مستوى العالم أثناء الحظر الأول للحفاظ على تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل، قال في تصريحات عالمية: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل، وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".

 

 

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل  Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia  Española و  Vivir sin permiso.

 

قصة المسلسل

وينتمي المسلسل لنوعية الإثارة والتشويق وتدور قصته حول رجل يعرف بـ"البروفيسور"، يخطط لجمع 8 أشخاص يختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه والذين يراهم مناسبين لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

لاكاسا دي بابيل الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة

 

وكان المسلسل الإسباني حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقًا للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا، وتم تقييمه بـ 8.5 على موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

 

بداية انتاج الموسم الأول من لاكاسا دي بابيل

المسلسل من إعداد أليكس بينا، عرض منه ثلاثة مواسم، فالأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلًا من العدد الأصلى الذى تضمن تسع حلقات.

lacasa de papel اسباني لاكاسا دي بابل طوكيو 3 سبتمبر المسلسل العالمي

الأكثر قراءة

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

الأمم المتحدة تدعو إلى اعتماد اقتصاد حرب لمواجهة كورونا

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: إنهم يسرقون مصر عيني عينك.. قليل من الحياء يا نفيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية