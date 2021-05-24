3 سبتمبر.. انطلاق الموسم الأخير من المسلسل الإسباني "lacasa de papel"

قررت الجهة المنتجة للمسلسل الإسباني العالمي “لاكاسا دي بابل lacasa de papel” انطلاق أولى حلقات موسمه الخامس والأخير على جزأين يبدأ الأول يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل على أن يبدأ الثاني 3 ديسمبر المقبل.

وكان مسلسل “لاكاسا دي بابل” حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات قياسية بمواسمه الماضية، حتى أنه أصبح الراعي الرسمي بأغنياته الشهيرة بجميع المنازل على مستوى العالم أثناء الحظر الأول للحفاظ على تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل، قال في تصريحات عالمية: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل، وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso.

قصة المسلسل

وينتمي المسلسل لنوعية الإثارة والتشويق وتدور قصته حول رجل يعرف بـ"البروفيسور"، يخطط لجمع 8 أشخاص يختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه والذين يراهم مناسبين لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.

لاكاسا دي بابيل الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة

وكان المسلسل الإسباني حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقًا للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا، وتم تقييمه بـ 8.5 على موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

بداية انتاج الموسم الأول من لاكاسا دي بابيل

المسلسل من إعداد أليكس بينا، عرض منه ثلاثة مواسم، فالأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلًا من العدد الأصلى الذى تضمن تسع حلقات.