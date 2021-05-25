روشتة خبيرة التجميل أمل الهاجرى للحصول على بشرة صحية وجميلة

كل سيدة تسعى للحصول على بشرة نضرة وناعمة، وذلك من خلال اتباع نظام خاص بالبشرة والجسم، سواء روتين يومي غذائي، أو الاعتناء بالبشرة نفسها، خاصة خلال أشهر الصيف، حيث تحتاج البشرة فى هذا الوقت إلى عناية خاصة.

وتقول أمل الهاجري، خبيرة التجميل، إن طرق العناية اليومية بالوجه تتعدد وتكثر بالخطوات التى يمكن اتباعها للحفاظ على رونق البشرة للسيدات والرجال معا، وضمان إطلالة مشرقة ونضارة متجددة، فالعناية بالبشرة من الضروريات التي لا يجب أن تفارق الروتين اليومي لكل سيدة، وعلى عكس الجسد بشرة الوجه أكثر تعرضًا للعوامل الخارجية كآشعة الشمس، والرياح وغيرها من هذه العوامل التي تكون البشرة على احتكاك مباشر بها.

وأكدت خبيرة التجميل أمل الهاجرى على أهمية تناول غذاء صحي وشرب من 2 إلى 3 لترات من المياه والعصائر الطبيعية يوميا لصحة أفضل، وبذلك يتم القضاء على جفاف الشعر وتحسين لون البشرة، فتناول الغذاء الصحي مثل الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يجعل البشرة تبدو أصغر سنا، ويحافظ على نضارتها وحيويتها، لذا يجب اختيار أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن.

ونصحت الهاجرى، الفتيات بتنظيف البشرة بشكل مستمر ولكن هناك بعض الفتيات والسيدات تكتفي بعملية تنظيف البشرة يوميًا في الصباح والمساء، ورغم أنها خطوة صحية ومفيدة، إلا أنها وحدها غير كافية لتمنح النضارة والتفتح اللازم، فطبيعة البشرة، تجدد الخلايا والإفرازات، حيث يفرض ضرورة اعتماد روتين يومي فعال لتوازن الإفرازات الدهنية، وتفتيح البشرة، وإزالة الخلايا الميتة.

وشددت أمل الهاجري، على ضرورة تنظيف الوجه بلطف مع عمل حركات دائرية لمدة 50 ثانية، مع العلم أن بعض المنظفات يفضل أن تترك لمدة دقيقة أو دقيقتين للحصول على نتائج أفضل، وبعدها يغسل بالماء البارد جيدا.

وأشارت أمل الهاجرى إلى أن تواجد البثور في بشرة الوجه أمر مزعج جدا، يدفع بالسيدة لاشعوريًا إلى الضغط عليها باليد محاولة نزعها، لكن هذا الأمر يفضل تفاديه كليا، كونه يخلف آثار داكنة وعلامات يصعب زوالها من البشرة، لذلك ينصح بتفادي الضغط على البثور باليد نهائيا.