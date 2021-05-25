«الدستور» ترصد مراحل تفتيش الزيارات قبل دخولها لنزلاء السجون (فيديو)

رصدت «الدستور» خلال جولتها اليوم الاثنين، بمنطقة سجون المنيا تفاصيل تفتيش الزيارات والزائرين طبقًا للتعليمات الأمنية، للتأكد من خلو تلك الزيارات من أي ممنوعات قبل إدخالها للنزلاء عقب الانتهاء من لقاء أسرهم في الزيارة المقررة.

ويخصص قطاع السجون فرقًا لتفتيش الزيارات؛ للتأكد من خلوها من أي ممنوعات، وعمل بوابات إلكترونية وبوابات تعقيم يمر منها الزائرين، فضلاً عن الالتزام بالكمامات الواقية، حيث حرص اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع السجون على تفقد صالات الزيارات.

ونظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، الاثنين، زيارة لوفد حقوقى، وممثلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى سجن المنيا؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.



وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادى النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.

كما تستهدف الاطلاع على برامج الاعداد والتدريب المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج؛ وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.



وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق - في تصريح على هامش الزيارة - إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باطلاع المنظمات الحقوقية، ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية على حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية، والوقوف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء.



من جانبه، قام الوفد الحقوقي ومراسلو الصحف ووكالات الأنباء الاقليمية والدولية، بتفقد كافة مرافق سجن المنيا العمومي؛ للوقوف على الخدمات المتنوعة المقدمة للنزلاء، حيث تفقدوا عنبر الزيارات، واطلعوا على كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة خلال الزيارات للوقاية من فيروس كورونا، وفي مقدمتها قياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، وارتداء الكمامات الطبية، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي.