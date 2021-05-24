«التعليم» تكشف آلية توزيع لقاح كورونا على معلمي الثانوية قبل الامتحانات (مستند)

عممت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، خطاب عاجل على جميع المديريات التعليمية، لتلقيح المعلمين والإداريين ضد فيروس كورونا، مطالبة مديرياتها بالمحافظات بمجموعة من الأمور منها:

إعداد حصر بعدد المعلمين والإداريين المسكنين على المرحلة الثانوية سواء تعليم فنى أو عام والمستهدفين لتوزيع اللقاح كمرحلة أولى.

حصر بأسماء وبيانات العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ولجنة الادراة المركزية والامتحانات للشهادة الثانوية لإدراجهم بخطة توزيع اللقاح تبعًا لمديرية الصحة والسكان التابع لها مقر اللجنة .

بدء توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين والإدرايين المسكنين على المرحلة الثانوية (الفنى والعام)

سرعة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بكل محافظة لبحث آلية توزيع اللقاح.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع مديري عموم التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17/6/2021 بالنسبة للامتحانات العملية والمعملية، وبالنسبة للامتحانات التحريرية سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وشددت الوزارة على مديري عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.