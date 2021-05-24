الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش بالبحيرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قرر المستشار أحمد محمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لضبط بحوزتهم 400 طربة لمخدر الحشيش قبل تروجها بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تمكن ضباط مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 400 طربة لمخدر الحشيش حال استقلالهم سيارة بنطاق دائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

كانت قد وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي “الأمن الوطني، الأمن العام" وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أمن تفيد بقيام 4 أشخاص من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة "بمخدر الحشيش" بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأماكن متفرقة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط مباحث البحيرة من  ضبط المتهمين وتم ضبط عدد "400 طربة لمخدر الحشيش، و طبنجة، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار مبلغ مالي، 4 هاتف محمول ،سلاح أبيض مطواة"، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.800.000) اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. 

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد محمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تشكيل عصابي البحيرة مكافحة المخدرات أبو المطامير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجريمة المنظمة

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