«سجون المنيا» تستجيب لطلب أحد النزلاء خلال زيارة تفقدية لوفد حقوقي

طلب أحد النزلاء الذي يقضي فترة العقوبة بأحد سجون المنيا من إدارة السجن آلة ناي، لرغبته في تعلم العزف عليه، وبالفعل مثلت الإدارة لطلبه وأخذ في التمرين عليه حتى أجاد العزف، مشيدًا بالمعاملة داخل السجن الذي يوفر العديد من الأنشطة للنزلاء والتى تساعد على اكتشاف المواهب الفنية، موجهًا الشكر لإدارة السجن على حُسن المعاملة.

ونظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم، زيارة لوفد حقوقى، وممثلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى سجن المنيا؛ لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.



وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادى النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.



كما تستهدف الاطلاع على برامج الاعداد والتدريب المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج؛ وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق - في تصريح على هامش الزيارة - إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باطلاع المنظمات الحقوقية، ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية على حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية، والوقوف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء.