الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سجون المنيا» تستجيب لطلب أحد النزلاء خلال زيارة تفقدية لوفد حقوقي

سجون المنيا
سجون المنيا

طلب أحد النزلاء الذي يقضي فترة العقوبة بأحد سجون المنيا من إدارة السجن آلة ناي، لرغبته في تعلم العزف عليه، وبالفعل مثلت الإدارة لطلبه وأخذ في التمرين عليه حتى أجاد العزف، مشيدًا بالمعاملة داخل السجن الذي يوفر العديد من الأنشطة للنزلاء والتى تساعد على اكتشاف المواهب الفنية، موجهًا الشكر لإدارة السجن على حُسن المعاملة.

ونظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم، زيارة لوفد حقوقى، وممثلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى سجن المنيا؛ لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.


وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادى النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.
 

كما تستهدف الاطلاع على برامج الاعداد والتدريب المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج؛ وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق - في تصريح على هامش الزيارة - إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باطلاع المنظمات الحقوقية، ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية على حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية، والوقوف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء.

فيروس مساعد وزير الداخلية السجون المصرية المنظمات الحقوقية المواهب وسائل الاعلام اكتشاف المواهب الاعلام الاجنبي قطاع السجون

الأكثر قراءة

مفتاح الدوري 13.. الزمالك ينتصر على المصري في مباراة ماراثونية

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

حقيقة ظهور إصابات بالفطر الأسود فى المستشفيات

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تجدد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عشية جولة لوزير الخارجية الأميركي

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟