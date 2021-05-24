الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يؤجل جلسات المشاهدة بمسابقة العزف والغناء على آلة السمسمية

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تأجيل جلسات المشاهدة بمسابقة "العزف والغناء على آلة السمسمية" التي كان من المقرر إقامتها خلال شهر مايو بمحافظة بورسعيد لموعد آخر يتم تحديده والإعلان عنه فيما بعد، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مسابقة "العزف والغناء على آلة السمسمية" قد اقترحتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الدكتورة رشا طموم؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن محور تعزيز التراث الثقافي؛وتنمية وتشجيع المواهب بشكل عام والشباب منهم على وجه الخصوص؛ وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية ببور سعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021.

كما يستمر فتح باب التسجيل بالمسابقة وإرسال الأعمال أونلاين عن طريق تعبئة الاستمارة وتحميل فيديوهات الأعمال على اللينك التالي: https://forms.gle/EH7HvFEva4cRsAZE7

أما عن تفاصيل المسابقة وشروطها فهى كالآتى:

أولا: الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين الأول: من فنون الضمة التراثية، والثانى من فنون السمسمية؛ لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد: غناء (من 2 - 3 مغنين) + آلة سمسمية + آلة ايقاع - مع إمكانية وجود مؤدي للرقص التراثي المرتبط بفن السمسمية (لا تزيد مدة كل عمل عن خمس دقائق).
الجائزة الأولى:  10000 جنيه، الثانية 8000 جنيه، أما الثالثة 5000 جنيه.

ثانيا: العزف المنفرد على السمسمية للكبار (من 18 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فن الضمة ، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).
الجائزة الأولى: 7000 جنيه، الثانية 5000 جنيه، أما الثالثة 3000 جنيه.

ثالثا: العزف المنفرد على السمسمية  للبراعم (من 8 - 17 سنة) لمقطوعتين؛ الأولى: عمل تراثي من فن الضمة ، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).
الجائزة الأولى 5000 جنيه، الثانية 3000 جنيه، أما الثالثة 2000 جنيه.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي مسابقة العزف والغناء على آلة السمسمية فيروس كورونا لجنة الموسيقى بالأعلى للثقافة

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