الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر.. إفريقيا».. صالون «تنسيقية شباب الأحزاب» في اليوم الإفريقي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

يحتفي الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الثلاثاء، بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتدادًا للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء. 

ويتطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخي في القارة السمراء.

 ويركز الصالون الذي يديره محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على التعاون الإفريقي في كل المجالات. 

ويشارك في الصالون الدكتورة أماني الطويل خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبوالعز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، ورشا أبوشقر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

 ويناقش المشاركون في الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتحديات التي تعيق هذا التكامل.

هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب تؤدي القسم أمام البرلمان الإفريقي

علي صعيد آخر، أدت اليوم النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القسم أمام البرلمان الإفريقي، لتصبح عضوة فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. 

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الإفريقي، والذي خصصت له تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا سياسيًا يعقد غدًا الثلاثاء بمقرها، وتناقش فيه التطور الذي طرأ على علاقة مصر بدول القارة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم.

فيما تواصل لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رصد إجراءات الدولة المصرية لوقف العدوان على غزة، حيث رصدت لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إجراءات الدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ حتى هذه اللحظة، وما اتخذته من قرارات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بغزة. 

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