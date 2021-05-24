محافظ شمال سيناء يوقد شعلة «أولمبياد الطفل المصري» النسخة الـ3 (فيديو)

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات، بإيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري، والذى تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع مجموعة تضم محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك أمام مبنى ديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ أن النسخة الثالثة من مسابقة أولمبياد الطفل المصري تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى تدشين الأولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذى يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

ومن جانبه أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة على تخصيص 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة لتسجيل المشاركين في الأولمبياد، مشيرا الى أن من شروط التسجيل أن يكون الطفل من مواليد 2007 إلى 2009 ، وأن المنافسة في لعبات: كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والتايكوندو والكاراتيه وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو.

وأعلن أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل: الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش ايقاد الشعلة قام المحافظ تم تقديم عدد من الأغاني والأبريتات الوطنية باشتراك فريق الموسيقات النحاسية وفرق الطلائع.

كما قام المحافظ بتكريم 6 من الشباب المتفوقين رياضيًا وعلميًا من مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والدراجات الهوائية تقديرًا لتفوقهم.

جدير بالذكر أن استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كلا من هاني مصطفي إبراهيم جميعه، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

received_295559518900162

received_893802361168330

received_2888187804831984

received_325964888896817

received_783551012365604

received_316776970014430

received_522246785617892