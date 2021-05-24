الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يوقد شعلة «أولمبياد الطفل المصري» النسخة الـ3 (فيديو)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات، بإيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري، والذى تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع مجموعة تضم محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك أمام مبنى ديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ أن النسخة الثالثة من مسابقة أولمبياد الطفل المصري تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى تدشين الأولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذى يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

ومن جانبه أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة على تخصيص 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة لتسجيل المشاركين في الأولمبياد، مشيرا الى أن من شروط التسجيل أن يكون الطفل من مواليد 2007 إلى 2009 ، وأن المنافسة في لعبات: كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والتايكوندو والكاراتيه وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو.

وأعلن أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل: الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش ايقاد الشعلة قام المحافظ تم تقديم عدد من الأغاني والأبريتات الوطنية باشتراك فريق الموسيقات النحاسية وفرق الطلائع.

كما قام المحافظ بتكريم 6 من الشباب المتفوقين رياضيًا وعلميًا من مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والدراجات الهوائية تقديرًا لتفوقهم. 

جدير بالذكر أن استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كلا من هاني مصطفي إبراهيم جميعه، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

received_295559518900162
received_295559518900162
received_893802361168330
received_893802361168330
received_2888187804831984
received_2888187804831984
received_325964888896817
received_325964888896817
received_783551012365604
received_783551012365604
received_316776970014430
received_316776970014430
received_522246785617892
received_522246785617892
received_332589868224540
received_332589868224540
المرحلة الثالثة الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء شمال سيناء الأولمبياد

الأكثر قراءة

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

المستفيدات من الأجهزة المنزلية بـ«حياة كريمة»: «السيسى سندنا»

بايدن: سنبذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟