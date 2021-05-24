الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هاني رمزي يشارك الهلال الأحمر فى إعداد قوافل مساعدات للفلسطينين

هاني رمزي
هاني رمزي

شارك الفنان هاني رمزي، اليوم الاثنين، فى إعداد قافلة مساعدات الهلال الأحمر المصري الطبية والتى سيتم إرسالها إلى الأشقاء فى عزة؛ للوقوف جنبا إلى جنب مع متطوعي الهلال الأحمر المصري للمساعدة في تعبئة المساعدات والأدوية المرسلة للشعب الفلسطيني.
 

وأعلنت الهلال الأحمر الانتهاء من استعدادات إرسال الدفعة الثالثة من المعونات المرسلة لنظيرتها الفلسطينية، موضحة أنه تم تجهيز المساعدات  للاشقاء الفلسطين.
 

وأكدت الجمعية استمرار استقبال المساعدات والتبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني وإسعاف المصابين بعد فتح معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين، مشيرة إلى أنه من يرغب فى التبرع أون لاين عبر الموقع الإلكتروني للجمعية:
https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation، أو من خلال إرسال رسالة بكلمة غزة أو فلسطين على الرقم 9770 أو الاتصال بالرقم 15322.


وتغطي فروع الهلال الأحمر محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحرالأحمر.

فلسطين الفلسطينى جنوب سيناء مشروع صحي أدوية الفنان

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