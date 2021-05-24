بعد إطلالتها الجريئة.. روبي تتصدر مواقع التواصل بـ«حتة تانية»

تصدرت الفنانة روبي محركات البحث (جوجل) بعدما ظهرت بإطلالة جريئة على شاطئ البحر في صورة نشرتها عبر موقع تبادل الصور انستجرام وكتبت عليها: "أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام".

ولاقت صورة روبي إعجاب الجمهور، وانهالت عليها التعليقات التي تؤكد أنها في "حتة تانية" بحسب وصف روّاد السوشيال ميديا، فكتبت دينا شعبان من روّاد "انستجرام": "الواحد بيشوفلك أي صورة بيحس ببهجة وفرحة، مع إني فعلًا مكنتش عارفه ابتسم حتي اليومين دول.. بس حظي حلو فتحت الانستجرام عارف إني بحبك طلعت صورتك أول صورة مش هقلب في باقي الوول مش عايزه اشوف صور تانيه خلاص، قمر مصر".

وقررت علياء مداعبتها روبي من خلال أغنيتها "بيداري كده"، فكتبت على الصورة: "طب ليه بتدااري كده؟"، ليرد حساب يحمل اسم مصطفى ديدو عليها قائلًا: "حصل هوبا، روبي في حتة تانية".

وعادت روبي مؤخرًا إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية" تم طرحه على موقع يوتيوب وضم الألبوم 10 أغنيات هي "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما تضمن الألبوم أغاني "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أماديو.