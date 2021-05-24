كارثة إدارية فى الزمالك تهدد برحيل 4 نجوم

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق ببعض الأزمات المالية الموجودة في الوقت الحالي داخل النادي.

وسبق أن أعلن وزير الشباب والرياضة عن تعيين لجنة جديدة من أجل تسيير أعمال إدارة نادي الزمالك لحين الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الإدارة؛ ويترأس اللجنة حسين لبيب؛ ومحمد الإتربي نائبًا لرئيس اللجنة وبعضوية كل من: هاني برزي، وعمرو أدهم، وحسام المندوه وحسين السيد؛ فيما تولى حسين السمري منصب المدير التنفيذي ويشغل عاطف النمر منصب مدير النشاط الرياضي.

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