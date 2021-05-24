الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كارثة إدارية فى الزمالك تهدد برحيل 4 نجوم

جريدة الدستور

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق ببعض الأزمات المالية الموجودة في الوقت الحالي داخل النادي.

وسبق أن أعلن وزير الشباب والرياضة عن تعيين لجنة جديدة من أجل تسيير أعمال إدارة نادي الزمالك لحين الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الإدارة؛ ويترأس اللجنة حسين لبيب؛ ومحمد الإتربي نائبًا لرئيس اللجنة وبعضوية كل من: هاني برزي، وعمرو أدهم، وحسام المندوه وحسين السيد؛ فيما تولى حسين السمري منصب المدير التنفيذي ويشغل عاطف النمر منصب مدير النشاط الرياضي.

 

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