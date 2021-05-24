ضبط 13 مخبزا مخالفا للمواصفات بكوم حمادة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية موسعة للرقابة على المخابز البلدية ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في إنتاج رغيف الخبز المدعم مع المحافظة على الجودة في إنتاجه.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها رجال مكتب تموين مركز كوم حمادة عن ضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن ١٥ جراما في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية كفر بولين لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 18 جراما في الرغيف الواحد وعدم وجود سجل زيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 14 جراما في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بريم لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 10 جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 10 جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 10 جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج غير مطابق للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بريم لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 10 جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن ٩ جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بريم لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن ٨ جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية البلاكوس لعدم إعلانه عن مواعيد وبيانات المخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية بندر كوم حمادة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن ٩ جرامات في الرغيف الواحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط مخبز بلدي بناحية كفر بولين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وستواصل الرقابة التجارية والتموينية بكوم حمادة حملاتها المشددة ضد كل من تسول له نفسه الاتجار بقوت أبناء الوطن حفاظا علي صحة المواطنين.