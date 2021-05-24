الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة طفل فلسطيني غرب رام الله برصاص أحد المستوطنين

الاحتلال
الاحتلال

أطلق مستوطن، اليوم، الرصاص صوب طفل فلسطيني، من قرية الجانية غرب رام الله، حسبما أفادت وسائل إعلام فسلطينية.

وأصيب الطفل بجروح في يده وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، لتلقي العلاج، بعدما أكد شهود العيان إطلاق الرصاص عليه من قبل أحد المستوطنين.

فيما استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال بعد أن أصاب جنديًا ومستوطنًا طعنًا في محطة القطار الخفيف بالقدس قرب حي الشيخ جراح.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجندي والمستوطن أصيبا بجروح متوسطة، وأحدهما وصفت جروحه ما فوق المتوسطة، ونقلا إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج.

فيما فادت مصادر طبية، مساء الأحد، بإصابة 3 فلسطينيين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم، في محمية وادي "قانا" المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال، جنوب شرق قلقيلية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية. 

وقال مركز إسعاف قلقيلية: إن مستوطنين من مستوطنة معالي شمرون، هاجموا مواطنين أثناء وجودهم بالواد باستخدام الفلفل الحار، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين.

من ناحية أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى وإطلاق قنابل الغاز في المناطق المحيطة، وفقًا لقناة العربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، الأحد، واعتقل حارسه واعتدى على شبان كانوا يصلون فيه، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، وذلك بعد يومين من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ونقلت الوكالة عمن وصفتهم بـ"شهود عيان" قولهم إن الجيش الإسرائيلي اعتدى على شبان كانوا يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

من جانبه قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا حصانة لقادة المقاومة الفلسطينية، مهددًا باستهداف كل من القيادي يحيي السنوار ومحمد الضيف.

وأضاف غانتس خلال تصريحاته لإذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد: "ليس لدي أي التزام بعدم تعرضهم للأذى".

وأوضح أنه لحين عودة الأسرى "الإسرائيليين"، سيسمح الاحتلال بمرور المستلزمات الإنسانية الأساسية فقط لغزة، قائلًا: "سنتبع إجراءات أكثر محدودية مما كانت عليه عشية عملية حارس الأسوار ولن نسمح بتوسيع مساحة الصيد".

رام الله فلسطين غزة المستوطنين إسرائيل

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