عبير صبرى زوجة بيومى فؤاد فى «عودة الأب الضال»

يتفرغ الفنان بيومي فؤاد لتصوير أحداث مسلسله الجديد “عودة الأب الضال” وذلك بعد انتهائه من أعماله الفنية التي عرضت بشهر رمضان الماضي، واستأنف صناع العمل التصوير منذ أيام.

وكشف المؤلف محمد أبوالسعد لـ “الدستور” عن تفاصيل أحداث المسلسل والتي تدور حول شخصية بيومي فؤاد في إطار كوميدي اجتماعي، مؤكدًا أن المسلسل يعتمد على كوميديا الموقف وليس كوميدي بحت كما يعتقد البعض، لافتًا أنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنه يحمل ويتضمن رسائل هادفة بشكل كوميدي لايت.

وتعاقدت الفنانة عبير صبري رسميًا على بطولة العمل، لتقوم بدور البطولة النسائية أمام بيومي فؤاد، وتجسد دور زوجته ضمن أحداث العمل، بينما بيومي فؤاد يجسد شخصية رجل أعمال يهتم بعمله بشكل كبير، ويقع في العديد من المشاكل والعواقب أمام أبنائه.

يذكر أن مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين.

تدور فكرة المسلسل، الذي تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصصا مختلفة، حول أب لديه 7 أبناء، ويرصد العديد من القضايا التي تهم معظم البيوت بشكل كوميدي.

يشارك في بطولة المسلسل هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، وهاجر عفيفي، ونيفين محمد، رانيا الخطيب، أيمن صلاح، أميرة هانى، هاجر عفيفى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن “توتا”، ومحمد علي رزق وعدد آخر من النجوم، وتأليف أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبدالعال.