«الاتصالات»: 108.15 مليون مشترك بالمحمول والأرضي خلال يناير الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مايو الجاري عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 108.15 مليون عميل بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 104.8 عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 3.35 مليون عميل، وشهري بلغ 2.94 مليون عميل عن شهر ديسمبر الماضي والذي سجل نحو 105.21 مليون مشترك.

وأكد التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 97.76 مليون مشترك خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 95.70 مليون عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو شهري بلغ 2.52% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، والذي سجل نحو 95.36 مليون مشترك بارتفاع بلغ نحو 2.4 مليون مشترك خلال شهر واحد ، وبمعدل نمو سنوي 2.15% بارتفاع بلغ نحو 2.06 مليون مشترك.

أضاف التقرير أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر سجل نحو 95.87 % بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 95.59 % عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو شهري 2.21 % عن ديسمبر الماضي الذي سجل فيه 93.65% في حين سجل معدل نمو سنويا بلغ 0.28%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 10.39 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 9.10 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي بنحو 14.14 % بارتفاع بلع نحو 1.29 مليون مشترك جديد ، وشهري 5.46 % بعد أن سجل نحو 9.85 مليون عميل في ديسمبر السابق عليه بعدد 540 ألف عميل خلال شهر واحد.

وتابع التقرير، إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 24.85 مليون خط أرضي بنهاية يناير الماضي مقابل 24.89 مليون عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تراجع سنوي 0.14% وبمعدل نمو شهري 0.13%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.77% في يناير الماضي مقابل 7.7% عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو شهري 0.45% وتراجع سنوي 0.04%.

أضاف التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.

مؤشرات قطاع الاتصالات يناير