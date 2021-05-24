وكيل «تعليم أسوان» يناقش إطلاق مبادرة «اطمن إحنا معاك»

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بعدد من أخصائي التربية النفسية بإدارة أسوان التعليمية، بحضور (غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - حنان عبدالرازق موجه عام التربية النفسية) لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة (اطمن احنا معاك.. لحياة أفضل) والتي تستهدف بث مادة تربوية نفسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال قناة على اليوتيوب.

واقترح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن يشارك في المبادرة الأخصائيين النفسيين بجميع الإدارات التعليمية وليس فقط الحاضرين اليوم لتحقيق التنوع الفكري والمعرفي في المادة المقدمة.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تقديم موضوعات إرشادية توعوية مختلفة لجميع فئات ومراحل الطلاب وكذلك أولياء الأمور والمعلمين، مثل (معرفة الذات - الموهوبين - المراهقة - التفكير الإيجابي والسلبى لدى الطلاب - صعوبات التعلم - أخطاء يقع بها الطلاب - مراحل النمو - المشكلات النفسية - دور المعلم التربوي - علاقة أولياء الأمور والمعلمين بالطلاب - التأخر الدراسي - صعوبات التعلم.. إلخ)، بحيث يتم تقديم المادة العلمية من خلال سلسلة فيديوهات، تكون شيقة بالمقام الأول لجذب المشاهد إليها.

وأوضح القبيصى أن انطلاقة المبادرة ستكون خلال هذه الفترة، باستهداف طلاب الشهادات (الإعدادية والثانوية بشقيها العام والفني) ويتم تقديم كبسولات إرشادية توعوية للطلاب مثل (قلق الامتحانات وكيفية التغلب عليه - كيف استذكر دروسي بطريقة صحيحة - الطريق إلى التفوق وأسرار النجاح - التعامل مع ورقة الإجابة - تعامل أولياء الأمور مع الطلاب أثناء فترة الامتحانات.. إلخ) بحيث يكون هناك توهج تربوي خلال فترة الامتحانات.

ومن جانبهم أكد الأخصائيين أنهم بالفعل بصدد إعداد موضوعات إرشادية نفسية، وحاليًا يتم مناقشة آليات تنفيذ (برومو) المبادرة الذى يوضح كل ما يتعلق بالمبادرة، وذلك من خلال التعاون مع توجيه الحاسب الآلي وقناة الكمبيوتر التعليمي.

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