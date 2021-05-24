البيت الأبيض: اتفقنا مع روسيا على تطبيع العلاقات

أفاد البيت الأبيض، مساء الإثنين، بأن اجتماع مسئولي الأمن القومي الأمريكي والروسي عبر عن خطوة مهمة لإعداد قمة رئاسية بين البلدين.

وأكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي اتفق مع نظيره الروسي على أن تطبيع العلاقات في صالح البلدين.

واتفق سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جاكوب سوليفان، على أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن سوف يستجيب لمصالح البلدين ويعزز الاستقرار في العالم.

وحسب بيان لمجلس الأمن الروسي، فإن باتروشيف وسوليفان التقيا في جنيف، وكان الاجتماع بمثابة مرحلة مهمة للتحضير لقمة بوتين وبايدن.

وجاء في البيان: "التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف بمساعد الأمن القومي الأمريكي جاكوب سوليفان. وأجريا مشاورات روسية أمريكية.. استمرارًا للمحادثات التي جرت في 19 مايو بين لافروف وبلينكين"، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وأضاف البيان: "الاجتماع الذي عقد بمثابة مرحلة مهمة في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المزمع عقدها، والتي سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها لاحقًا".

ونقلت صحيفة "تاجيس- أنزيجير" السويسرية عن مصادر قولها إن الموعد والمكان المحددين للاجتماع غير معروفين بعد.

وكتبت الصحيفة أن "الاجتماع سيعقد على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين في جنيف".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في وقت سابق، إنه لا يوجد اتفاق نهائي بشأن عقد اجتماع بين قادة روسيا والولايات المتحدة، ولكن إذا تم التوصل إليه، يمكن عقد القمة في إحدى "العواصم الدبلوماسية الأوروبية".

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أعلن أن الجانب الأمريكي يتوقع أن يلتقي الرئيسان في الأسابيع المقبلة.

وسبق لبايدن أن اقترح على بوتين عقد لقاء في إحدى الدول الأوروبية في منتصف يونيو المقبل.

وكان بوتين وبايدن قد أجريا في 13 أبريل الماضي اتصالاً هاتفيًا اقترح الجانب الأمريكي خلاله عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.