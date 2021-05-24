ضبط رئيس مجلس إدارة جمعية استولى على 300 ألف جنيه بسوهاج

ضبطت مباحث الأموال العامة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بمركز طما بسوهاج لاتهامه بالاستيلاء على حوالى ٣٠٠ ألف جنيه من أموال الجمعية أحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء عاصم الداهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن المتهم، وشكل فريق بحث بقيادة العميد صلاح أبو سحلي رئيس مباحث الأموال العامة بالوجه القبلي وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج لدى فحصه أعمال جمعية تنمية المجتمع بجزيرة طما كشف استيلاء المتهم على مبالغ مالية دون وجه حق تصل إلى أكثر من ٣٠٠ ألف جنيه.

وكشفت التحريات ان المتهم ويدعى ثروة. س. ع، ٦٠ سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية قام بعمل مقايسات وهمية وتأجير ثلاث محلات واستولى على إيجارات لعدة سنوات لنفسه، كما استولى على أقساط القروض للأعضاء وعدم توريدها للبنك.

تمكن العقيد حسن الإمام مفتش مباحث الأموال العامة من ضبطه وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج لاتهامها باستغلال طبيعة عملها، والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

جاء ذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) باستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية المشار إليها كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من عدد (5) مقترضين، واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة بمأمورية من ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عند لك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.