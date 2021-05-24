رئيس جامعة مطروح: تدريب طلاب الطب البيطري على جراحة الخيول

زار الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، قيادة المنطقة الغربية، حيث التقى باللواء شريف أحمد معوض قائد المنطقة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمنطقة.

وأشار الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعه مطروح، إلى أن طلاب الجامعة زاروا القاعة التاريخية للمنطقة الغربية، للتعريف بمهام القوات المسلحة ودورها في حماية الحدود، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه المنطقة الغربية للجامعة، من دعم للقوافل الطبية، التمريضية، الزراعية، البيطرية، والتنموية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مصطفي النجار أنه يتم تدريب طلاب كلية الطب البيطري بنادي الفروسية على تخصص جراحة الخيول، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين، وتدريب الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

وأشاد اللواء شريف معوض بدور جامعة مطروح في مختلف ربوع الإقليم، ومشاركتها الفعالة في خدمة المجتمع المحلي.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعه مطروح درعًا لقائد المنطقة الغربية، تقديرًا لجهوده، كما قدم قائد المنطقة درع لرئيس الجامعة.

وكان قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، في بيان اعلامي له، إن الجامعة تحرص على المشاركة في مختلف الافتتاحات الرئاسية، انطلاقًا من دورها الحيوي في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس جامعة مطرو بإنجازات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة، ووضع مصر في مكانتها التي تليق بها محليًا، إقليميًا، ودوليًا.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أنه تم اختيار خمسين طالبًا وطالبة من مختلف الكليات لتمثيل الجامعة، مؤكدًا أنه تم اختيارهم وفقًا لمعايير دقيقة، منها أن يتمتع الطالب بالسيرة الطيبة، الالتزام بالزي الرسمي وحسن المظهر، العمل بروح الفريق.

ووجه رئيس جامعة مطروح إلي الطلاب بأن يكونوا واجهة مشرفة وخير ممثل لجامعتهم في مختلف المحافل.