«عطية» يتابع أعمال مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اجتماعا مع مسئولي الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمتابعة مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة باعتمادات 8,8 مليون فرنك سويسري شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى حيث تم إنهاء 50 % ومخطط تنفيذه نهاية العام الحالي.

وحضر الاجتماع الدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، بجانب نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بالإضافة إلى المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة تزامن إنهاء هذا المشروع الحيوي مع إحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحي بمناطق شرق المدينة بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه تشمل محطة رفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الرائد للوكالة السويسرية للتنمية الدولية في دعم مشروعات تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر احتياجا مما يساهم في الحد من الشكاوى المتكررة ومعاناة المواطنين من ضعف المياه حيث تم الاتفاق مبدئياً علي تنفيذ المرحلة الثالثة بعد إنهاء المرحلة الحالية بخور عواضة والخطارية والأمبركاب لتمتد الأعمال لمناطق السيل الريفي وعزب كيما حيث تشمل إحلال وتجديد كافة الشبكات والخطوط الرئيسة بما يخدم أكثر من 53 ألف نسمة وهو الذى سيساهم في توفير كوب مياه نظيف.

جدير بالذكر أن شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في اجتماعه مع مسئولي الطرق والكباري، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية وخاصة محور وكوبرى خزان أسوان الحر والذى تم إنهاء الأعمال بأكثر من 50% حيث تصل تكلفته لحوالي 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه ليساهم هذا المشروع الحيوي في ربط شمال وشرق مدينة أسوان بغربها وجنوبها.

اجتماع محافظ أسوان

اجتماع محافظ أسوان