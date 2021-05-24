«فتة ولحمة».. نزلاء سجن المنيا يجهزون وجبات الغداء أمام الوفد الحقوقى (صور)

تفقد وفد حقوقي وإعلامي المطعم الخاص لنزلاء منطقة سجون المنيا، حيث يعمل النزلاء على تجهيز وجباتهم اليومية من داخل ذلك المطعم الكبير.

ونظمت وزارة الداخلية، الإثنين، زيارة لوفد إعلامي وحقوقي لمنطقة سجون المنيا لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

وشهد قطاع السجون تطورًا كبيرًا فى كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلاً عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلًا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

واتخذت وزارة الداخلية التدابير اللازمة الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وفحص العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكل السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع، فضلًا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكل مستشفيات السجون.

زيارة السجون

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