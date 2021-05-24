وزير التعليم لطلاب الثانوية: «أسئلة الامتحانات كلها اختيار من متعدد»

الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة المقبلة لن يكون بها أي أسئلة مقالية.

جاء ذلك ردًا على سؤال على جروب معلمي مصر لأحد الطلاب قال فيه: «حضرتك القصة موجودة ومفيش اختلاف بس التعبير أنه يكون سؤال مقالي ده في الامتحان هو ده سؤالي»، ليرد الوزير: «لا يوجد سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة القادمة لأنها كلها اختيار من متعدد».

ويستكمل طلاب الثانوية العامة غدًا الامتحانات التجريبية في 5 مواد هى: "التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية من 10 لـ 10:30 صباحًا، وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة: من 11 لـ 11:30".

وأعلن وزير التعليم أن الوزارة ستنشر لطلاب الثانوية العامة، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي بدأها الطلاب اليوم بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.