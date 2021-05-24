الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجناء يوجهون الشكر للأطقم الطبية لحسن الرعاية والمعاملة (فيديو)

قطاع السجون
قطاع السجون

وجه أحد المساجين، أثناء زيارة الوفد الحقوقى الذى نظمه قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية الشكر للطاقم الطبى الذى عالجه وساعده على الوقوف على قدميه مره آخر.

وقال إنه كان يعانى من مرض كان يمنعه من الوقوف على قدميه أو الحركة، كما أنه لقى رعاية طبية جيدة من قبل الأطباء: “السجن هنا لا يقصر معنا فى شئ ، ويوجد معنا سجين مريض يأخذ علبة دواء بنحو 2000 جنيه كل أقل من شهر”.

ونظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم، زيارة لوفد حقوقى، وممثلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى سجن المنيا؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادى النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.

الوفد الحقوقى السجون قطاع السجون للطاقم الطبى سجن المنيا

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