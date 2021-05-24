الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين جنوب القاهرة» تعلن عن دورة في قواعد اللغة العربية

المحامين
المحامين

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، عن الدورة التخصصية في قواعد اللغة العربية التعاون مع كلية دار علوم جامعة القاهرة.

وتهدف الدورة إلى الارتقاء وتنمية اللغة العربية لدى المحامين بحسبانها المعين لهم على أداء كافة أعمالهم المهنية / مرافعة / خطابة / تحدثًا / كتابة.

وتعقد الدورة الأولى أيام 2 و3 و4 يونيو المقبل من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة السابعة مساءً، بمقر كلية دار العلوم.

وأوضحت النقابة، أن الدارس يحصل على شهادة من كلية دار العلوم ونقابة المحامين بجنوب القاهرة بحضور هذه الدورة واجتياز العلوم المقررة بها، على أن تكون قيمة الاشتراك بعد الدعم 150 جنيها.

وأهابت النقابة بالمحامين شبابًا وشيوخًا النهل من محاريب العلم والتفقه في لغة القرآن وحسن البيان.

 

من جهته، أوضح عضو مجلس النقابة الفرعية عن الشباب صلاح الخشاب، أن الحجز لدى الموظف المختص محمد عبده بنقابة جنوب القاهرة الفرعية بدار القضاء العالي، والشيخ عادل باستراحة الدور الأول بمحكمة جنوب القاهرة.

 

على جانب آخر، تعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وصرح  حسين الجمال، بأنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

جامعة القاهرة نقيب المحامين اللغة العربية جنوب القاهرة حلف اليمين القانونية

الأكثر قراءة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

شكري: لدينا اتصالات مع حماس في إطار تثبيت وقف إطلاق النار

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية