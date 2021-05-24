«محامين جنوب القاهرة» تعلن عن دورة في قواعد اللغة العربية

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، عن الدورة التخصصية في قواعد اللغة العربية التعاون مع كلية دار علوم جامعة القاهرة.

وتهدف الدورة إلى الارتقاء وتنمية اللغة العربية لدى المحامين بحسبانها المعين لهم على أداء كافة أعمالهم المهنية / مرافعة / خطابة / تحدثًا / كتابة.

وتعقد الدورة الأولى أيام 2 و3 و4 يونيو المقبل من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة السابعة مساءً، بمقر كلية دار العلوم.

وأوضحت النقابة، أن الدارس يحصل على شهادة من كلية دار العلوم ونقابة المحامين بجنوب القاهرة بحضور هذه الدورة واجتياز العلوم المقررة بها، على أن تكون قيمة الاشتراك بعد الدعم 150 جنيها.

وأهابت النقابة بالمحامين شبابًا وشيوخًا النهل من محاريب العلم والتفقه في لغة القرآن وحسن البيان.

من جهته، أوضح عضو مجلس النقابة الفرعية عن الشباب صلاح الخشاب، أن الحجز لدى الموظف المختص محمد عبده بنقابة جنوب القاهرة الفرعية بدار القضاء العالي، والشيخ عادل باستراحة الدور الأول بمحكمة جنوب القاهرة.

على جانب آخر، تعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وصرح حسين الجمال، بأنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.