الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

غيرت من إطلالات ملابسها.. دور الفنانة مديحة يسري في حياة أم كلثوم

أم كلثوم
أم كلثوم

حكى الإعلامي محمود سعد عن إطلالات الفنانة الراحلة مديحة يسري وأناقتها، مؤكدًا أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت معجبة بذوقها في الملابس.

وقال سعد خلال برنامجه "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار": "أم كلثوم طلبت مشورة من مديحة يسري خاصة بالأزياء، ودلتها بعدها على خياطة في منطقة وسط البلد، ويمكن ملاحظة ذلك التغيير في فساتين أم كلثوم بعد 1965".

وحكى كيف رشح عملاء أحد البنوك صورة مديحة يسري والملكة فريدة لتكون على وجهي بطاقة بنكية جديدة، وهو ما أسعدها كثيرا، وحصلت بعد توقيع عقد استخدام صورتها على 25 ألف دولار من البنك.

في أحد اللقاءات التليفزيونية، قال زكى فطين عبدالوهاب ابن الفنانة ليلى مراد، إنها كانت تخشى الغناء على المسرح وكانت تقول على أم كلثوم إنها "جبروت" بسبب غنائها لمدة 3 ساعات فى حفلاتها .

وفي حوار أجرته الإعلامية آمال العمدة مع ليلى مراد، نُشر بمجلة نصف الدنيا 2000، قالت ليلى إن أول يوم دخلت فيه الإذاعة المصرية التقت الست أم كلثوم، وكانت خائفة منها، لكنهن تبادلن التحية وردت كوكب الشرق بهدوء.

أمسكت ليلى مراد في ملابس والدها خشية من مهابة أم كلثوم، وقالت له: "معقولة حتسمعني؟"، فرد عليها: "لأ، لكن متخافيش"، لكن الخوف سيطر على ليلى مراد، وقالت: "فضلت خايفة ومرعوبة".

أثناء غناء ليلى مراد في غرفة التسجيل بالإذاعة المصرية، فوجئت بكوكب الشرق تستمع إليها من خلف باب زجاجي، فغنت وهي تمسك في والدها.

قالت الفنانة ليلى مراد في حوارها : "بدأت أغني وأنا أشعر أني أقدم أوراق اعتمادي لكوكب الشرق، ليس للإذاعة"، لذا كانت تشعر بأن ضربات قلبها تدور كالمروحة، لكن رؤية أم كلثوم لها بثت فيها الثقة والسعادة، خاصة بعد أن أعلنت كوكب الشرق إعجابها بصوت ليلى مراد، قائلة: "برافو يا ليلى حاجة هايلة بس تحافظي على هذه الموهبة".

وفي إحدى حفلات كوكب الشرق ظهرت الفنانة ليلى مراد وهي تصفق بحرارة، أثناء تواجدها في الصف الأول مع إحدى صديقاتها، فحيتها أم كلثوم وابتسمت لها، لكن أحد المعجبين حمل كراسة "أوتوجراف" وطلب توقيعها، فرفضت قائلة: "إمشي من قدامي دلوقتي أحسن أم كلثوم تغضب".

وتابعت رفضها للتوقيع لهذا المعجب، قائلة: "إحنا في الجنة دلوقتي مع أم كلثوم مش في وقت إمضاءات".

مديحة يسري أم كلثوم كوكب الشرق أزياء أم كلثوم الملكة فريدة

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