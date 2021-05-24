أفضل إطلالات حفل توزيع جوائز البيلورد الموسيقية 2021

كان حفل توزيع جوائز البيلورد الموسيقية 2021 الذي أقيم ليلة الأحد في مسرح Microsoft في لوس أنجلوس، حدثًا ساحرًا.

استقبل الحدث على ما يبدو أكبر جمهور من المشاهير في حفل توزيع الجوائز وسط الوباء حتى الآن، بحضور ما يقرب من 500 إلى 600 شخص، مع الالتزام بتطبيق إجراءات أمان صارمة للغاية في ظل تألق النجوم والنجمات على السجادة الحمراء.

كانت الألوان الجريئة والألوان الزاهية هي النظام السائد اليوم، ربما كإشارة إلى التفاؤل المتجدد الذي قد يشعر به الناس مع عودة الصناعة مجددا إلى الحياة بعد عاصفة الوباء المميتة.

وسرقت أليسيا كيز الأضواء ببدلة فالنتينو الوردية الزاهية، أما بريانكا تشوبرا زوجة جوناس أذهلتنا أيضًا بفستان عاري مزين بالترتر وفتحة عالية من دولتشي آند جابانا.

بدا الزوج نيك جونا أنيقًا في بدلة خضراء جريئة من فندي، بينما تألقت المغنية الكندية The Weeknd، التي فازت بـ 10 جوائز ببدلة بوتيجا فينيتا.

Singer HER المرشحة لأفضل أغنية R & B Song تألقت في بذلة متألقة مزينة بالترتر من ديور، أما المغنية الحائزة على جائزة Icon ، التي كانت برفقة طفليها ظهرت بفستان فوشيا متدلي مع أقراط، وكانت كل الأنظار أيضًا على Saweetie، التي تم ترشيحها لجائزة Top Rap Female Artist، كانت ترتدي ثوبًا بلون الخوخ من Giambattista Valli مع كعب عاكسة بمقدمة مدببة.

كما ظهر المصممون الإقليميون، حيث ارتدت جابي باريت التي تم ترشيحها للعديد من الجوائز بما في ذلك Top New Artist فستانًا ذهبيًا رائعًا من تصميم اللبناني المفضل نيكولا جبران .

تضمن الحفل فقرات فنية أبرزهم فريق “bts الكوري”، و"بينك"، و"The weeknd"، ويحمل حفل هذا العام سمة أساسية لتكريم نجوم العقد الماضي، وقدم نيك جوناس حفل توزيع جوائز البيلورد الموسيقية بدلًا من كيلي كلاركسون التي قدمته خلال ثلاث سنوات متتالية.