محافظ الشرقية يوجه باتخاذ الإجراءات حيال صاحب عقار امتاع عن تنفيذ قرار الترميم

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب عقار لامتناعه عن تنفيذ قرار الترميم الصادر للمبنى.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية مع عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعددٍ من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وبدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وأصدر محافظ الشرقية توجيهاته السالف ذكرها، بعد أن تقدم أحد المواطنين (مستأجر بالمبني) بشكوي يتضرر فيها من امتناع صاحب العقار عن إجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة واستعداده لتحمل نفقات أعمال الصيانة والترميم للعقار على نفقته الخاصة.

وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى من عدم قدرتهم على تحمل نفقات المعيشة لعدم وجود دخل ثابت، ليوجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.

ووجه محافظ الشرقية وكيل مديرية الشؤون الصحية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وتقديم العلاج اللازم على نفقة الدولة لحين تماثلهم للشفا، موجهاً وكيل مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة.