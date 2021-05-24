الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نقابة محامين السويس تعلن توفير لقاء كورونا للأعضاء

محامين السويس
محامين السويس

أعلن أشرف فاروق العربي، نقيب المحامين الفرعي بالسويس، عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لأعضاء النقابة الفرعية.

وأوضح «العربي» في بيان له: «نبدأ خلال أيام تسجيل أسماء السادة المحامين المنطبق عليهم شروط تلقي لقاح كورونا حاليا (كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكر وخلافه) وذلك لتوفير اللقاح لهم وتلقيه بمقر النقابة الفرعية بالسويس عن طريق طاقم طبي سيكون متواجدًا بالنقابة».

فيما أعلنت نقابة المحامين بالبحر الأحمر توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة بالمحافظة لتطعيم المحامين وأسرهم بلقاح فيروس كورونا مجانًا.

وذكرت النقابة في بيان لها أن ذلك حرصًا على صحة أعضاء الجمعية العمومية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة: «وبما يدعم خطة الدولة للحفاظ على مواطنيها، فعلى من يرغب الحصول على اللقاح التوجه لمقر النقابة الإداري لتسجيل بياناته، علما بأنه سيتم الحقن بالمصل داخل مقر النقابة».

وتعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وصرح  حسين الجمال، بأنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

وزارة الصحة نقيب المحامين نقابة فرعية فيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا

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