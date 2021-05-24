الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

افتتاحات جديدة بمستشفى طنطا التعليمي بـ12 مليون جنيه

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، ‏تطوير جميع الغرف وقطاع العنايات بالمستشفى التعليمي العالمي ‏بالجامعة بطاقة استيعابية ٧٦ سرير بتكلفة إجمالية قدرها ١٢ مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.

أكد رئيس الجامعة، أن أعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، تتم على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين وخدمة مرضى أهالي الغربية والمحافظات المجاورة.

وأفاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن الافتتاحات الجديدة ضمت ٣٠ ‏غرفة للمرضى "فردي" و٤ ‏قاعات للعناية المتوسطة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية ‏وربطها بمحطة مركزية لمراقبة المرضى، فضلًا عن جناح طبى متميز، يضم تخصصات كبيرة وجديدة كما يعد فرصة لنقل وتبادل الخبرات البحثية فى مجال التعليم الطبي، وكذلك الارتقاء بقدرات ومعارف الأطباء.

‏كما شملت الافتتاحات استحداث ٣٠ غرفة عناية متوسطة و ١٥ سرير عناية فائقة لخدمة مرضى الباطنة والقلب والأوعية الدموية وخدمة العناية الفائقة لما بعد العمليات الجراحية والحوادث وإصابات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة فصل البلازما.

أكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن أعمال التطوير بالمستشفى لم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن نجاح تلك المنظومة تعتمد على إرادة التغيير للأفضل وعلى روح الفريق التي تسود منظومة العمل داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن المستشفى يعد من اكبر المستشفيات التي تستقبل اعدادا كبيرة من المرضى يوميا وتضم كوكبة طبية على قدر كبير من التدريب فى كافة التخصصات الطبية.

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