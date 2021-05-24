إحالة ربة منزل للمفتي بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن الحسيني، وحسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها، بمساعدة عشيقها إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام.

ترجع أوراق القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة سائق توكتوك به عدة طعنات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وبمناظرة الجثة تبين انها لسائق توك توك وبه عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وعشيقها قاما بقتل المجنى علية ليخلو لهما الجو وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بأنها تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الثاني واكتشف الزوج "المجنى عليه" هذه العلاقة فقررت وعشيقها التخلص من الزوج فقام المتهم الثاني "العشيق" باستدراج الزوج بحجة توصيلة إلى أحد الأماكن بواسطة التوك توك الذى يمتلكه القتيل وما أن حضر المجنى عليه عاجلة المتهم بطعنة بسكين عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه وأمرت بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.